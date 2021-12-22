Украина В Украине на воинский учет будут ставить женщин отдельных профессий

2021-12-22 22:00

 

Среди указанных профессий есть как менеджеры, так и редакторы.

Украинок определенных профессий будут ставить на воинский учет. В перечень входят сотни специальностей.

Об этом идеи речь в приказе Минобороны от 11 октября.

В документе указано, что работодатель должен проконтролировать, стали ли его сотрудницы, работающие по указанным специальностям, на воинский учет. В то же время при приеме на работу будут проверять документы и отметки о взятии на воинский учет.

Ставить женщин на воинский учет будут в двух условиях:

- занимает должность или работает по специальности, которая есть в списке;

- и женщина пригодна к прохождению воинской службы по состоянию здоровья и возрасту.

При этом состояние здоровья должна определить военно-врачебная комиссия, а предельный возраст – 60 лет.

 

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