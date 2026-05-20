ВІЙНА В Україні Що зараз відбувається на різних ділянках фронта - оновлені дані Генштаба ЗСУ

2026-05-20 16:46

Протягом минулої доби на фронті зафіксовано 250 бойових зіткнень. Авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили п’ять пунктів управління, три райони зосередження особового складу, дві артилерійські системи та три ворожі пункти управління безпілотниками. Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ в зведенні в середу, 20 травня.



На Північно-Слобожанському і Курському напрямках відбулося п’ять боєзіткнень. На Південно-Слобожанському напрямку противник 11 разів штурмував позиції наших підрозділів у районах населених пунктів Ізбицьке, Гранів, Лиман, Радьківка, Вільча, Вовчанські Хутори та Стариця.

На Куп’янському напрямку наші захисники зупинили одну російську атаку в районі населеного пункту Новоплатонівка. На Лиманському напрямку українські воїни відбили 11 спроб загарбників просунутися в районах населених пунктів Дробишеве, Копанки, Озерне та Діброва.



На Слов’янському напрямку протягом вчорашньої доби наші захисники зупинили чотири спроби окупантів просунутися вперед у районах населених пунктів Різниківка, Крива Лука та Рай-Олександрівка. На Краматорському напрямку минулої доби ворог активних дій не проводив.



На Костянтинівському напрямку загарбники здійснили 14 атак поблизу Костянтинівки, Плещіївки, Іллінівки та Довгої Балки. На Покровському напрямку наші захисники зупинили 43 штурмові дії росіян у районах населених пунктів Дорожнє, Родинське, Олександрівка, Покровськ, Гришине, Котлине, Новопавлівка, Новоолександрівка, Удачне, Молодецьке та в напрямку населених пунктів Кучерів Яр, Вільне, Сергіївка, Грузьке.



На Олександрівському напрямку противник двічі атакував у районах населених пунктів Олександроград та Березове. На Гуляйпільському напрямку відбулося 23 атаки окупантів у районах населених пунктів Рівнопілля, Радісне, Рибне, Добропілля, Оленокостянтинівка, Нове Запоріжжя, Староукраїнка, Цвіткове та Чарівне.



На Оріхівському напрямку ворог намагався просунутися в районі населеного пункту Білогір’я. На Придніпровському напрямку українські підрозділи зупинили дві ворожі атаки в напрямку Антонівського мосту та острова Білогрудий.