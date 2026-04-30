ВІЙНА В Україні Що зараз відбувається на різних ділянках фронта - оприлюднено оновлені дані Генштаба ЗСУ

2026-04-30 12:29

На фронті минулої доби були зафіксовані 177 бойових зіткнень Сил оборони України з російськими загарбниками, зокрема 41 з них на Покровському напрямку. Про це 30 квітня повідомляє Генштаб ЗСУ.

Авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили 15 районів зосередження живої сили, два пункти управління, засіб протиповітряної оборони та пункт управління безпілотними літальними апаратами російських загарбників.

Зазначається, що ворог завдав двох ракетних ударів, застосував дві ракети, здійснив 69 авіаційних ударів, скинувши 226 керованих авіабомб. Крім того, задіяв для уражень 9683 дронів-камікадзе і здійснив 3326 обстрілів населених пунктів та позицій українських військ, зокрема 48 - із реактивних систем залпового вогню.

Російська армія завдавала авіаударів, зокрема в районах населених пунктів у Сумській області - Товстодубове, Вільна Слобода; Тихе та Великомихайлівка у Дніпропетровській області; у Запорізькій області ударів зазнали Зірниця, Гірке, Копані, Барвінівка, Широке, Новоселівка, Омельник, Микільське, Мала Токмачка, Зарічне, Новоолександрівка, Воздвижівка, Любицьке, Гуляйпільське, Долинка, Чарівне, Таврійське та Оріхів.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках відбулись п’ять боєзіткнень, ворог завдав двох авіаційних ударів із застосуванням п’яти керованих авіаційних бомб, здійснив 84 обстріли позицій українських військ та населених пунктів, зокрема два - із застосуванням РСЗВ.

На Південно-Слобожанському напрямку армія ворога дев’ять разів атакувала позиції українських підрозділів у районах населених пунктів Вовчанськ, Стариця, Вовчанські Хутори, Охрімівка, Красне Перше.

На Куп’янському напрямку ворог тричі атакував у бік Новоосинового, Глушківки та Куп’янська.

На Лиманському напрямку російські військові сім разів намагалися вклинитися в українську оборону, атакуючи у бік населених пунктів Дробишеве, Ставки та Лиман.

На Слов’янському напрямку ворог сім разів проводив штурмові дії в бік Рай-Олександрівки та в районах населених пунктів Ямпіль, Закітне і Різниківка.

На Краматорському напрямку загарбники один раз атакували в бік Никифорівки.

На Костянтинівському напрямку ворог здійснив 22 атаки поблизу Костянтинівки, Плещіївки, Іванопілля, Іллінівки, Русиного Яру, Олександро-Шультиного та Степанівки.

На Покровському напрямку українські захисники зупинили 41 штурмову дію армії РФ у бік населених пунктів Новопавлівка, Білицьке, Дорожнє, Вільне, Сергіївка, Кучерів Яр та в районах населених пунктів Родинське, Новоолександрівка, Никанорівка, Рівне, Молодецьке, Покровськ, Гришине, Котлине, Удачне, Муравка, Новопідгородне.

На Олександрівському напрямку ворог атакував шість разів у бік Олександрограда, Калинівського та Нового Запоріжжя.

На Гуляйпільському напрямку відбулися 24 атаки російських військових у районах Прилук, Оленокостянтинівки, Добропілля, Варварівки, Гуляйполя та у бік Залізничного, Староукраїнки, Гуляйпільського, Святопетрівки, Цвіткового, Чарівного.

На Оріхівському напрямку ворог здійснив одну атаку в напрямку Новоандріївки.

На Придніпровському напрямку Сили оборони відбили чотири ворожих штурми у районі Антонівського мосту та острова Білогрудий.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань армії РФ не виявлено.