ВІЙНА В Україні Що зараз відбувається на різних ділянках фронта - найбільша активність на Гуляйпільському напрямку

2026-06-03 16:46

На фронті за минулу добу відбулося 263 бойових зіткнення. Найбільше атак російські війська провели на Гуляйпільському напрямку, де штурмували 44 рази, а також на Покровському напрямку, де українські захисники відбили 40 атак противника. Про це 3 червня повідомив Генштаб ЗСУ.

Зазначається, що на Північно-Слобожанському і Курському напрямках минулої доби відбулося одне боєзіткнення, агресор завдав двох авіаційних ударів із застосуванням трьох КАБ, здійснив 76 обстрілів позицій українських військ та населених пунктів, зокрема два - із застосуванням РСЗВ.

На Південно-Слобожанському напрямку противник чотири рази атакував позиції українських підрозділів у районі населеного пункту Стариця та у бік населених пунктів Ізбицьке та Вільча.

На Куп'янському напрямку українські оборонці зупинили п'ять спроб ворога просунутися вперед у бік населених пунктів Куп'янськ, Куп'янськ-Вузловий, Курилівка.

На Лиманському напрямку ворог 14 разів намагався вклинитися в українську оборону у бік населених пунктів Дробишеве, Діброва, Лиман та у районах населених пунктів Зарічне, Ямпіль.

На Слов'янському напрямку противник штурмував 20 разів у районах Закітного, Різниківки та у бік населених пунктів Рай-Олександрівка, Крива Лука.

На Краматорському напрямку ворог наступальних дій не проводив.

На Костянтинівському напрямку окупанти здійснили 12 атак поблизу населених пунктів Костянтинівка, Іванопілля, Плещіївка, Степанівка та у бік Новопавлівки.

На Покровському напрямку українські захисники зупинили 40 штурмових дій агресора у районах населених пунктів Родинське, Василівка, Новоолександрівка, Гришине, Удачне та у бік населених пунктів Степи, Іванівка, Сергіївка, Шевченко, Дорожнє.На Олександрівському напрямку противник атакував сім разів, у районах Вороного, Тернового та в бік Калинівського.

На Гуляйпільському напрямку окупанти здійснили 44 атаки у районах населених пунктів Добропілля, Злагода, Залізничне, Оленокостянтинівка, Прилуки та у бік Воздвижівки, Верхньої Терси, Гуляйпільського, Чарівного, Цвіткового, Гіркого.

На Оріхівському напрямку українські захисники зупинили три спроби противника просунутися вперед у районі населеного пункту Щербаки.

На Придніпровському напрямку українські оборонці успішно зупинили дві атаки у бік Антонівського мосту.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.