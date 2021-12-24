Мир видео Сериал "Декстер: Новая Кровь" установил первый рекорд по просмотрам

2021-12-24 16:29

Седьмая серия мини-сериала Showtime «Декстер: Новая Кровь», которая была представлена на кабельном канале в конце прошлой недели собрала наибольшую на сегодняшний день аудиторию зрителей – 2,3 миллиона человек, если учитывать все платформы. Для Showtime это наиболее внушительная воскресная аудитория с периода выпуска восьмого сезона «Бесстыдников».

К слову, ранее «Декстер: Новая Кровь» показал рекорд дебюта, оказавшись наиболее популярной многосерийкой канала за премьерную неделю из всех, которые транслировались ранее, побив рекорды посещаемости потокового сервиса Showtime OTT.

Стриминговое вещание способствовало тому, что у «Декстер: Новая кровь» аудитория возросла примерно на 80 процентов с премьерной недели. Еженедельно проект собирает в среднем около 7 миллионов зрителей на разных платформах.

Напомним, выпуск продолжения культового сериала долго откладывался, но в итоге был реализован при участии многих звёзд оригинального сериала.

 

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