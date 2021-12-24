Украина фото В Днепре во время зарядки аккумуляторов загорелась Tesla и сожгла весь особняк

2021-12-24 15:15

В центре Днепра произошел серьезный пожар в двухэтажном доме. Предварительно установлено, что в гараже автомобиль Tesla загорелся во время зарядки аккумулятора, сообщили в Госслужбе по чрезвычайным ситуациям.

Прибыв на место, пожарные установили, что огнем охвачено помещение гаража, расположенного на первом этаже особняка, и существует угроза распространения пожара по всей площади дома. В результате огнем охватило площадь в 70 кв.м. Тушили возгорание около часа.

"В результате возгорания уничтожены вещи домашнего обихода, автомобиль Tesla и два мотоцикла внутри гаража. Повреждена внутренняя облицовка стен в коридоре дома, лестничная клетка, внутренняя и наружная облицовка стен дома", - говорится в сообщении.

Среди людей пострадавших нет, однако жертвами пожара стали домашние питомцы владельцев дома - два кота отравились угарным газом.

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