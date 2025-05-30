Экономика Tesla переживает глобальный спад - зафиксировано рекордное падение продаж в Китае

2025-05-30 12:29

Американский производитель электромобилей Tesla зафиксировал падение продаж своих авто в Китае седьмой месяц подряд. Тем временем главный конкурент Tesla на китайском рынке, компания BYD, демонстрирует рекордные результаты, сообщает Bloomberg.

В апреле Tesla продала 58 459 электромобилей моделей Model 3 и Model Y, изготовленных на ее заводе в Шанхае. Это на 6% меньше, чем в апреле 2024 года, свидетельствуют предварительные данные Китайской ассоциации легковых автомобилей (CPCA).

В целом в Китае продажи новых энергетических транспортных средств (электромобили и гибриды) выросли в апреле на 42%, до 1,14 млн единиц.

Тем временем Tesla продолжает переживать глобальный спад - по результатам первого квартала 2025 года компания зафиксировала самые низкие продажи за последние три года. В частности наблюдается снижение интереса к бренду на фоне политической активности Илона Маска, что вызывает протесты в ЕС и США.

Во Франции в апреле Tesla зарегистрировала всего 863 новых авто, несмотря на увеличение производства. В Австралии продажи упали на 76% - до 500 авто, на фоне роста конкуренции со стороны китайских брендов.

В то же время BYD в апреле установила новый рекорд по продажам в 2025 году, подтверждая свой курс на достижение амбициозной цели - 5,5 млн поставок за год.

Как сообщалось, акции Tesla подешевели на 40% с конца 2024 года. Падение ускорилось в последние дни из-за появления информации о снижении продаж электромобилей компании в Европе почти вдвое.