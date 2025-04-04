Мир Продажи автомобилей Tesla в мире резко упали из-за одиозной политики Илона Маска

2025-04-04 13:30

В первом квартале 2025 года продажи автомобилей Tesla упали на 13% до почти трехлетнего минимума, сообщает Bloomberg.

Отмечается, что это связано с обновлением их самой важной модели и международной негативной реакцией на действия основателя компании Илона Маска.

За первые три месяца года Tesla поставила 336 681 автомобиль, что является худшим показателем со второго квартала 2022 года. Согласно оценкам аналитиков, ожидалось, что компания продаст более 390 000 легковых и грузовых автомобилей.

В первом квартале Tesla поставила 323 800 автомобилей Model Y и Model 3, что на 12% меньше, чем год назад. Продажи всех остальных автомобилей, включая Cybertruck, Model S и X, упали на 24%, до 12 881 единицы.

 

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