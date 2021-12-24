Детали Николай Тищенко придумал народный рецепт митболов по-оболонски

2021-12-24 15:14

Известный политик и народный депутат Николай Тищенко предложил подписчикам своего телеграмм-канала новый рецепт новогоднего блюда.

«Дорогие друзья! Наблюдая резонанс, связанный с темой «митболов» я, с помощью лучших поваров Киева, разработал новый рецепт народного митбола. Название «по-киевски» уже занято, поэтому назову привычно для себя – «митбол по-оболонски». Ниже, рецепт, который можно и нужно использовать для новогоднего стола».



Для приготовления блюда, представленного Николаем Тищенко, понадобятся:

• Говядина (мягкая часть: филей, вырезка, лопатка) - 500 гр.;

• Жирная свинина (как вариант шея)- 200 гр.;

• Чеснок- 1-2 дольки;

• Репчатый лук – 1 шт.;

• Яйцо - 1 шт.;

• Петрушка - небольшой пучок;

• Панировочные сухари - 40 гр;

• Сухой сыр - 40 гр.;

• Черный перец - по вкусу;

• Соль- по вкусу.

Для приготовления соуса понадобятся:

• Консервированные томаты (с вашей антресоли) в собственном соку - 200-300 мл.;

• Базилик - небольшой пучок;

• Чеснок - несколько долек;

• Куриный бульон (или говяжий) - 120 мл.;

• Красное сухое вино - 120 мл.;

• Оливковое масло

• Черный перец

• Соль

Ресторатор и политик подробно рассказал, как нужно готовить митболы по-оболонски.

«Свинину и телятину пропускаем через мясорубку, добавляем соль, перец, рубленую петрушку, яйцо. Из полученного фарша формируем митболы – кругляши, размером немногом больше, чем перепелиное яйцо. Далее, панируем в смеси из натертого сухого сыра (типа пармезан ) и сухарей. Немного оливкового масла и отправляем в духовку на 10 мин при 180 градусах.

Пока митболы запекаются, готовим соус: лук репчатый , чеснок нарезаем мелким кубиком, обжариваем на оливковом масле, добавляем красное вино и выпариваем, добавляем томаты без шкуры нарезаные кубиком, добавляем немного куриного бульйона, и добавляем томаты, консервированные в собственном соку. Солим, перчим, вводим немного сахара,затем протушить 5 минут снять с плиты и добавить рубленый базилик или итальянские травы, а лучше то и другое. Консистенцию соуса выбирайте по желанию.

Митболы перекладываем в глубокую посуду для запекания, поливаем соусом и оставляем в духовке на 20-30 мин при температуре 160 градусов.

Выкладываем на тарелку, украшаем свежим базиликом, посыпаем сыром».

«Уверен, что это изысканное блюдо станет украшением вашего новогоднего стола! Рекомендую», резюмировал Николай Тищенко.

Напомним, что на вопрос журналистов о его любимых блюдах политик назвал котлеты, которые он называет "митбол по-киевски". "Мы с вами вводим новые тренды. Потому что мы молодежь. А молодежь она всегда на передовой. А украинская молодежь всегда диктует новые тренды", - сказал Тищенко.