Детали Андрей Богдан живет в параллельной метавселенной. Пусть там и остаётся, - Николай Тищенко

2021-12-28 11:37

«Это бред человека с алкогольной интоксикацией». Так народный депутат Украины Николай Тищенко в интервью изданию Новости Украины - From.UA прокомментировал недавнее заявление Андрея Богдана о том, что Николай Тищенко может стать премьер-министром Украины.

Напомним, в интервью Дмитрию Гордону экс-глава Офиса Президента Украины Андрей Богдан заявил, что заместителя главы фракции «Слуга народа» Николая Тищенко пора назначить премьер-министром. 

По словам Богдана, в Офисе Президента идет настоящая борьба между кандидатами в премьеры. Помимо Тищенко на этот пост претендует Алексей Чернышов. Также Богдан добавил, что не против занять должность и Александр Кубраков. 

А ранее Андрей Богдан назвал Николая Тищенко самым близким человеком Зеленского, к мнению которого президент прислушивается.

«Мне сложно комментировать слова Богдана, но у него все написано на лице. Присмотритесь. Мне кажется там запущенная стадия алкоголизма. А так как алкоголизм – это болезнь, у меня нет морального права обсуждать больного человека. Богдан живет в параллельной метавселенной. Пусть там и остаётся», прокомментировал Николай Тищенко слова в свой адрес.

 

subscriber subscriber

Еще по теме

На энергоэффективность мы потратим 300 млрд за 10 лет, – Николай Тищенко

2021-12-27 13:05

видео Николай Тищенко может стать премьер-министром, – Андрей Богдан

2021-12-15 11:19

Миллион долларов на фейки против Николая Тищенко – блогер рассказала, кто начал медиа-атаку на нардепа

2021-04-23 19:21

Жена нардепа Николая Тищенко собрала около 1 000 000 гривен на спасение ребенка с редким генетическим заболеванием

2020-12-28 15:01

Еще новости в разделе "Детали"

Домашний арест Виктора Медведчука не мог превышать 6 месяцев, - Журавский

2021-12-28 13:36

Андрей Богдан живет в параллельной метавселенной. Пусть там и остаётся, - Николай Тищенко

2021-12-28 11:37

Кузьмин: СБУ незаконно использует неучтенную технику для прослушивания телефонных переговоров иностранных послов и украинских политиков, а также фабрикует уголовные дела против неугодных

2021-12-28 11:33

Удержание Виктора Медведчука под домашним арестом более шести месяцев – это грубейшее нарушение законов Украины. Виновные будут нести ответственность, - юристы

2021-12-28 10:50
Все статьи раздела "Детали"

Детали

Домашний арест Виктора Медведчука не мог превышать 6 месяцев, - Журавский 2021-12-28 13:36
Андрей Богдан живет в параллельной метавселенной. Пусть там и остаётся, - Николай Тищенко 2021-12-28 11:37
Кузьмин: СБУ незаконно использует неучтенную технику для прослушивания телефонных переговоров иностранных послов и украинских политиков, а также фабрикует уголовные дела против неугодных 2021-12-28 11:33
Удержание Виктора Медведчука под домашним арестом более шести месяцев – это грубейшее нарушение законов Украины. Виновные будут нести ответственность, - юристы 2021-12-28 10:50