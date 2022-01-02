Денисова, Баканов и Зеленский персонально ответственны за жизнь здоровье всех пленных в тюрьмах ОРДЛО, обмен и освобождение которых они заблокировали, - Кузьмин

2022-01-02 16:34

Не хотел в Новый год об этом, но, видимо, придётся. И поводом послужил пост Людмилы Денисовой. Эта, как говорит президент Зеленский, особь, в новогоднюю ночь вдруг вспомнила, что она работает Уполномоченным Верховной Рады по правам человека и призвала власти ДНР освободить из плена Наталью Стаценко, врача, арестованного за шпионаж в пользу Украины.

Денисова в слезливой манере перечислила все болезни арестованной в Донецке женщины, призвала ОБСЕ вмешаться и пафосно завершила свой пост: "вимагаю її звільнення". (https://t.me/denisovaombudsman/3257)

Денисова! Чтоб освежить твою куриную память, напомню, что Наталья Стаценко — это одна из тех четырёх арестованных женщин, которых власти ДНР ещё год назад пытались вернуть в Украину. Они без каких-либо условий хотели передать Медведчуку содержащихся в СИЗО арестованных.

Медведчук тогда обратился в СБУ за разрешением на въезд в зону АТО, чтобы забрать несчастных. Но Баканов не разрешил. Тогда власти ДНР решили вывезти арестованных в Беларусь и отдать их Медведчуку там. И что? По письму СБУ самолёт, на котором за этими женщинами должен был вылететь Медведчук, был арестован и ему был запрещён вылет.

А потом украинские чиновники наперебой начали клеймить позором инициативу вернуть поенных не Зеленскому, а Медведчуку. А потом по приказу Зеленского телеканалы, связанные с Медведчуком и освещавшие вопрос возвращения пленных, закрыли, а самого Медведчука поместили под домашний арест. А потом Зеленский предложил всем украинцам, кому тут что-то не нравится, собирать свои манатки и валить в Россию. И где же ты была тогда, Денисова, уполномоченный ты, прости, Господи, по правам человека?

А когда Зеленский противозаконно применил санкции к гражданам Украины и лишил их основных гражданских прав? А когда эта воровская Рада разрешила украинскую землю иностранцам продавать? А когда Кабмин умалишенных потребовал женщин беременных на воинский учёт поставить? Ты где была, Денисова?

И почему это твой голос прорезался только после новогодней ночи да и то по такому поводу? Шампанского перепила или скумбрии по 8 грн переела? "Звільнення вимагаю"? Так ты у Зеленского "вимагай", это же он запретил, к нему вопросы!

Молчала бы уже в тряпочку, как ты и делала все время пребывания в своей должности! Омбудсмен, блд... Это из-за тебя и таких как ты Украина превратилась в территорию беззакония и произвола.

И помни, Денисова, именно ты, Баканов и Зеленский персонально ответственны за жизнь здоровье всех пленных, содержащихся в застенках Л/ДНР, обмен и освобождение которых вы заблокировали из-за своих амбиций и эгоизма!