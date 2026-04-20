Економіка Гривня продовжила швидке зниження відносно долара та євро на початку тижня - КУРС ВАЛЮТ

2026-04-20 16:46

Курс гривні знизився відносно долара і євро в обмінних пунктах на початку нового робочого тижня. Про це свідчать дані моніторингу готівкового ринку.

Так, середній курс продажу долара зріс ще на 15 копійок – до 43,95 гривні. Курс продажу євро підскочив на 35 копійок до рівня 51,95 гривні, свічдать дані порталу Minfin.

Сьогодні в обмінниках купують долар у середньому по 43,80 гривні (+15 копійок), а євро – по 51,60 гривні (+20 копійок).

Тим часом на міжбанку американська валюта додала в ціні 5 копійок і перебуває на рівні 44,08-44,11 грн/долар купівля-продаж.

У п’ятницю Нацбанк підняв офіційний курс долара на 25 копійок – до 43,89 гривень. Курс євро додав 34 копійки – до 51,76 гривень. Це новий історичний максимум.

Також стало відомо, що минулого тижня обсяг продажу валюти на міжбанку зріс на 9,9% і сягнв $842 млн – це перше зростання за останні п’ять тижнів.

В Нацбанку вважають контрольованою ситуацію на міжбанківському ринку, попри те, що конфлікт на Близькому Сході призвів до зростання попиту на валюту та зростання курсу долара не тільки в Україні, але й у світі.