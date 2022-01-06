Украина Рождественский сочельник: приметы и поверья на 6 января

2022-01-06 21:15

6 января по народному календарю Рождественский сочельник. Он связан с рождением младенца Иисуса Христа. У праздника есть и другие названия: Сочевник или Святвечер. Считалось, что нельзя садиться ужинать до восхода первой рождественской звезды.

По народным обычаям все члены семьи обычно участвовали в Святом ужине с двенадцатью постными блюдами. Главным из них считали кутью. Это праздничная пшеничная, рисовая или ячменная каша, в которую добавляют изюм и мед. Зерно считалось символом воскресения, мак – достатка, изюм и орехи – процветания и долголетия.

Еще хозяйки угощали родных узваром, картофелем, пирогами с капустой и фасолью, грибами, рыбой и борщом. Первому попробовать кутью давали хозяину дома. Он должен перекрестить блюдо и подбросить вверх. Верили, что, если на потолке осталась кутья, значит, будет хороший урожай. Праздничный стол украшали свечой, которая символизировала Вифлеемскую звезду.

Красный угол дома с иконами обычно оформляли дидухом – пшеничным снопом, символизирующим урожай. Для его украшения использовали разноцветные ленты. Потом его сжигали, подбросив в костер старые вещи и одежду. Верили, что так проходит процесс очищения тела и жилья он негативной энергии.

В этот день запрещалось рукодельничать и тратить время на шитье, копать, ходить на рыбалку и охоту. Нельзя было выносить мусор. Его собирали в каком-нибудь неприметном углу, а потом сжигали после Рождества. Нельзя было также ссориться, так как верили, что потом весь год будут ждать многочисленные конфликты. Нельзя было садиться за стол в Святой вечер, надев на себя черную одежду.

6 января разрешалось загадать желание. Предки верили, что оно сбудется, если выйти во двор и увидеть, как с неба падает звезда. Еще в сочельник просили прощение у тех, кого обидели, и прощали людей, обидевших вас.

На сочельник приходится начало рождественских морозов. По глубоко промерзшей земле судили о ее плодородии. Погода 6 января указывала на то, каким будет конец года. Теплый день предвещает холодную весну. По метели можно определить, что пшеница хорошо уродит. Снежный сочельник говорит о том, что хозяйство будет процветать. Морозный день – к семейному благополучию. Растаявший снег накануне праздника говорит о том, что хорошо уродит гречиха.