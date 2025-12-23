Життя Что приготовить на Сочельник - рецепты традиционных блюд

2025-12-23 15:25

Семейный ужин в канун Рождества — давняя, но до сих пор почитаемая традиция. Хорошая хозяйка должна накрыть стол из 12 постных блюд — по количеству апостолов. Постными они должны быть потому, что это последний день Рождественского поста. Наши эксперты — врач-диетолог центра здорового питания "100 років" Оксана Скиталинская и диетолог-эндокринолог, главный врач медицинской клиники "Столица" Наталия Самойленко — рассказали, какую пользу для организма несут некоторые рождественские блюда, а кому они не подходят.



ПОСТНЫЙ БОРЩ И КАПУСТНЯК



Самое традиционное для наших краев первое блюдо — постный борщ. Его готовят без мяса и едят без сметаны. Можно добавить фасоль или грибы. Борщ богат клетчаткой и питательными веществами, хорошо усваивается и способствует выведению шлаков.



Также можно приготовить капустняк на воде. Капуста помогает очистить кишечник и нормализовать его работу. В суп кладут пшено — полезный злак, богатый витаминами. Картошку можно заменить пастернаком — он укрепляет стенки капилляров, нормализует обмен веществ, выводит соли.



УЗВАР — НАПИТОК ЗИМЫ



Традиционный рождественский напиток — узвар. Готовят его из сухофруктов: сушеные яблоки и груши, чернослив, курага, изюм, ягоды вишни, боярышника. Как правило, по вкусу добавляют сахар или мед. Главный секрет — не давать напитку долго и интенсивно кипеть. Он позволяет восполнить нехватку витаминов A, B1 и B2, C, PP. Узвар богат магнием, железом, калием, йодом и др. Он положительно влияет на сосуды и работу сердца. Если нет непереносимости одного из компонентов, его можно пить всем.



СОЛЕНЬЯ И КОНСЕРВАЦИЯ



Если кулинарная фантазия уже исчерпана, а до заветных 12 не хватает еще нескольких блюд, хозяйки, как правило, выставляют консервацию, квашеные и маринованные овощи: огурцы, помидоры, кабачки, капусту.



Квашеная капуста — одно из самых востребованных в холода блюд. В ней содержатся витамины В, А, С, Е, Н и РР, а также натрий и калий. Собственно, полезных веществ в ней больше, чем в свежей. Продукт положительно влияет на микрофлору кишечника, активирует обмен веществ и повышает иммунитет. Хорошо добавить ягоды клюквы — благодаря им капуста остается хрустящей, кроме того, это дополнительный источник витамина С, железа и кальция. Овощи полезны, если их засолили вскоре после сбора. Чтобы уменьшить количество соли в готовом продукте, можно их ополоснуть водой.



В РАЗУМНЫХ ПРЕДЕЛАХ. Здоровому человеку потреблять соления и маринады следует в разумных пределах. Есть квашеную капусту и другие солености не рекомендуется гипертоникам и людям с повышенной кислотностью желудочного сока. Тем, кто страдает хроническими заболеваниями, перед тем как баловать себя консервированными огурчиками, лучше посоветоваться с диетологом. При некоторых недугах (болезнях сердца, ожирении, гипертонии, атеросклерозе, язве желудка, патологии кишечника) количество маринованных и соленых овощей и фруктов нужно уменьшить либо полностью исключить из рациона. Вызвать обострение хронических процессов может большое количество уксуса и специй, содержащихся в маринадах.



ЖАРЕНЫЕ КАРП И ХЕК



Рыба — прекрасный источник белка, а также жирных кислот Омега-3 и Омега-6. Она считается постным блюдом, если готовить ее в кляре без яиц. Традиционно на Сочельник жарят карпа, также подойдут минтай, хек, камбала и кефаль. Можно приготовить и не столь традиционную рыбу вроде сардины, скумбрии (макрели), лосося. Рыбу для праздничного стола готовят на подсолнечном масле. Обвалять ее можно в муке или панировочных сухарях, а для кефали, например, в качестве панировки прекрасно подойдет кукурузная мука.



МОЖНО ЗАПЕЧЬ. Рыбные блюда исключительно полезны, поскольку богаты белком, витамином D и фосфором, которые необходимы для костных тканей, а также жирными кислотами, которые снижают риск сердечно-сосудистых заболеваний и благотворно влияют на умственные способности. Правда, при жарке полиненасыщенные жирные кислоты частично разрушаются. Стоит помнить, что при заболеваниях печени, желудка, поджелудочной и желчного пузыря жареные блюда есть противопоказано. В таком случае рыбу лучше запечь на гриле или в духовке.



КУТЬЯ — "СОЧЕВО"



Слово "сочельник" происходит от "сочево" — так называли размоченные пшеничные зерна, традиционное яство в последний день поста. Впрочем, сейчас кутью также готовят из ячменя, перловки и риса. В кашу добавляют тертый мак, орехи и изюм, иногда курагу, хотя в былые времена обходились одним медом. Зерно символизирует возрождение жизни, мед и мак — здоровье и достаток в семье. На стол блюдо принято подавать в макитре, в которой перетирали мак.



ПЕРВАЯ ЗВЕЗДА. По традиции рождественский ужин начинается, когда на небе загорится первая звезда. Кутью пробует хозяин дома, а за ним — остальные члены семьи. На ночь оставшуюся кутью принято оставлять на столе. Это угощение для душ предков — такая традиция сохранилась с языческих времен.



Пшеничная крупа, помимо углеводов, содержит растительный белок, витамины группы В и Р. Пшеница богата полезными минералами: магнием, железом, калием, кальцием. Она противопоказана людям, которые страдают целиакией (аллергией на белок некоторых злаковых). Им подойдет кутья из риса. Этот злак также содержит много белка и минералов, но обладает явным крепящим действием. Его не стоит есть при язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки.



Изюм сохраняет полезные свойства винограда, укрепляет сердечно-сосудистую систему, благотворно влияет на сердце, повышает уровень гемоглобина, улучшает зрение. Кутья с медом и изюмом не рекомендована людям с сахарным диабетом.



СЫТНЫЕ ВАРЕНИКИ



В нашей стране праздничный стол часто украшают вареники: с картошкой, капустой, грибами. В старину их готовили также с толчеными и вареными сухофруктами, гороховым пюре, вареной фасолью, гречневой или пшенной кашами. На десерт можно предложить сладкие варенички — с вишней, яблоками, клюквой. Чтобы блюдо получилось не только сытным, но и полезным, можно использовать муку грубого помола — она богата клетчаткой и содержит витамины. Тесто замешивается на воде без яиц — чтобы вареники были постными. А для начинки лучше взять, например, картофель, сваренный в мундире. Кожура помогает сберечь полезные вещества, включая калий, который необходим для сердца. Если готовите вареники с картошкой или капустой, можно для вкуса добавить обжаренные грибы и лук.



Стоит помнить, что все-таки вареники, тем более с грибами, — пища довольно тяжелая. Так что съедать их слишком много не стоит, особенно после поста. Кстати, приготовленные на пару вареники усваиваются гораздо лучше. При заболеваниях ЖКТ вообще стоит воздержаться от употребления этого блюда.