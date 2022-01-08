2022-01-08 13:43

Цена природного газа для населения в Украине должна быть 3,5-4 грн за кубометр, а не 73. И это возможно. Такое мнение высказал председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", народный депутат Виктор Медведчук, являются полностью никчемными в юридическом смысле. Об этом он сам заявил журналистам.

"Сегодня на январь месяц дали цену. Может остановиться хлебопекарная промышленность, кондитерская, молочная, промышленные предприятия не выдерживают. Цены на газ - 73 грн за кубометр, 57-73. Я подтверждаю: мы можем сделать, чтобы цена на газ для граждан Украины была 3,5-4 грн за кубометр. Не 73!", - отметил политик.

По словам Медведчука, это было бы возможно, если был бы у Украины был долгосрочный контракт и она получала этот газ из России напрямую.

"Мы всё время получаем его напрямую, но платим не напрямую. Вот так с наценкой космической, которая ложиться на плечи граждан. Мы платим западным структурам, которые этот газ якобы получают в России, делают накрутку сумасшедшую и продают нам. Сегодня газ у нас по 1200-1400 долларов, а мог быть по 175. Кому это мешало? Как в том анекдоте... Мешало Порошенко, потому что он до этого рассказывал, что мы соскочили с российской газовой иглы", - подчеркнул лидер оппозиции.

По его мнению, власти должны изменить политику, из-за которой космические цены на газ ложатся на плечи населения страны.

Напомним, 2 февраля президент Владимир Зеленский подписал указ о применении санкций против телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZIK. Согласно указу, который вступил в силу с момента подписания, к телеканалам применены санкции на протяжении пяти лет. Это предусматривает блокировку вещания всех трех телеканалов.

26 февраля журналисты незаконно закрытых президентом Владимиром Зеленским телеканалов объединились и создали новый телеканал – "Перший Незалежний". Учредителями нового медиа стала группа журналистов, ранее работавших на каналах "112 Украина", NewsOne и ZIK. Но буквально через час после начала вещания власть незаконно отключила телеканал от эфира.

20 февраля Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, которым ввел в действие решения Совета нацбезопасности и обороны ввести санкции против 8 человек - среди них председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук и его жена Оксана Марченко.

13 мая в Печерском суде Киева избрали меру пресечения председателю политсовета партии ОПЗЖ Виктору Медведчуку. 21 мая Киевский апелляционный суд оставил в силе круглосуточный домашний арест для нардепа. 9 июля суд продлил домашний арест Виктора Медведчука до 7 сентября. Сразу же после начала заседания адвокаты лидера ОПЗЖ заявили об отводе судье Сергею Вовку. Дело в том, что Вовк решил рассматривать вопрос продления сроков досудебного расследования без стороны защиты. Но в итоге суд отклонил ходатайства об отводе судьи и прокурора. 30 июля Киевский апелляционный суд отказал адвокатам председателя политсовета "Оппозиционной платформы - За жизнь" Виктора Медведчука в удовлетворении апелляции относительно продления сроков домашнего ареста политика до 7 сентября.

В ОПЗЖ отреагировали на этот правовой произвол и заявили, что такие действия власти - откровенная и циничная политическая расправа над оппозиционным политиком, который своей принципиальной позицией раскрывает непрофессионализм, продажность и антинародный характер власти.

Комментируя ситуацию, Виктор Медведчук подчеркнул, что его адвокаты полностью готовы к процессу обжалования меры пресечения и у них есть доказательства, которые опровергают обвинение прокуратуры и доказывают незаконность применения к нему домашнего ареста.

Так, стороной защиты была подана апелляция на решение Печерского районного суда Киева о продлении меры пресечения политику. Однако 30 июля Киевский апелляционный суд отклонил ее, несмотря на разгром всех доводов обвинения.

28 декабря президент Украины Владимир Зеленский подписал санкции против двух украинских телеканалов - "Перший Незалежний" и UkrLive. Всего в 2021 году Зеленский закрыл пять телеканалов.

Ведущие европейские политики, международные и украинские эксперты и мировые СМИ раскритиковали указ Зеленского о прекращении работы телеканалов "112 Украина", NewsOne и Zik.

За последние месяцы мировые СМИ, европейские политики и эксперты опубликовали более 120 тысяч материалов, посвященных травле украинскими властями оппозиции и независимых телеканалов.