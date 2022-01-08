Детали Юрий Загородний: Из-за амбиций Зеленского и его зависти к Медведчуку четыре женщины до сих пор не могут вернуться домой с неподконтрольных территорий Донбасса

2022-01-08 13:45

 

Четырех женщин, гражданок Украины (среди них и Наталью Стаценко, которая, по словам омбудсмена Людмилы Денисовой, сейчас находится в тяжелом состоянии) можно было вернуть домой с неподконтрольных территорий Донбасса еще в начале 2021 года. Но тогда из-за личных амбиций Президента Украины Владимира Зеленского и его негативного отношения к председателю Политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктору Медведчуку вернуть женщин так и не удалось. Об этом заявил член Политсовета ОПЗЖ, народный депутат Украины Юрий Загородний в эфире телеканала UkrLive.

Парламентарий считает, что причиной этого стали эгоизм действующей власти и зависть Президента Владимира Зеленского, который не смог продвинуться в вопросе обмена удерживаемыми лицами, в то время как Виктор Медведчук вернул домой более 500 граждан Украины.

"В первый день нового года Денисова сказала, что Наталья Стаценко находится в тяжелом состоянии, ее необходимо освободить. Нужно освободить, и немедленно освободить! Эти люди должны вернуться домой. Но где Денисова была год назад, когда Зеленский препятствовал возвращению этих людей домой, в Украину? Где была Денисова, когда против тех, кто освобождал удерживаемых лиц, вводили санкции? Где была Денисова, когда вводили санкции и закрывали телеканалы, которые показывали происходящее в нашей стране и говорили правду, в том числе правду о том, кто препятствовал освобождению украинок, той же Стаценко?" – подчеркнул Загородний.

Нардеп убежден, что такая позиция омбудсмена говорит о том, что в Украине, по сути, нет уполномоченного по правам человека.

"Нам нужен новый уполномоченный по правам человека, который будет по-настоящему защищать права украинцев. Потому что сегодня власть пренебрегает Конституцией и не уважает права граждан Украины", – констатировал Юрий Загородний.

Источник: 112.ua

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