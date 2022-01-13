Курьезы Miramax пошел на обострение конфликта с Квентином Тарантино из-за токенов

2022-01-13 15:14

Miramax намерен воспрепятствовать тому, чтобы культовый режиссер Квентин Тарантино продавал отрывки сценария к «Криминальному чтиву» в качестве невзаимозаменяемых токенов (NFT).

«Даже обладание некими ограниченными правами на публикацию сценариев, не позволяют господину Тарантино выпускать уникальные NFT, имеющие отношение к интеллектуальной собственности студии. Его отрицающая позиция становится итогом неминуемого разбирательства в суде.

То, что в пресс-релизе описано как «рукописный сценарий Тарантино», пока не может являться «культовым» либо «любимым поклонниками». Несомненно, вы, как и господин Тарантино стремитесь получить выгоды из контента студии», - отмечается в заявлении, адресованному SCRT Labs. Речь идёт о компании, планирующей проводить торги.

«Понимая, что вы и мистер Тарантино планируете провести аукцион, хочу отметить, что вы очень рискуете, и, вероятно, в будущем вам придётся выплатить студии доход от любых продаж. Надеемся, что потенциальные покупатели также будут проинформированы о возможных рисках», - добавляет юрист.