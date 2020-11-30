Фото-видео фото Принт Бэнкси Криминальное чтиво с бананами ушел с молотка более чем за $160 тысяч

2020-11-30 14:45 91

Принт анонимного художника Бэнкси с пародией на фильм “Криминальное чтиво” продали на торгах за 125 тыс. фунтов (167 тысяч долларов).

Как указано на сайте галереи TateWard, принт, изданный в 2004 году, воссоздает одну из самых знаменитых сцен “Криминального чтива” Квентина Тарантино: персонажи Джона Траволты и Сэмюэля Л. Джексона стоят в черных костюмах и держат в руках вместо пистолетов бананы.

Впервые работа Бэнкси увидела свет еще в далеком 2002 году рядом с одной из лондонских станций метро - Old Street. Плакат провисел там вплоть до 2007 года, пока его не закрасили работники транспортной службы.

Позже один из местных художников написал баллончиком на месте бывшего плакат “ComeBack” (“Вернись”), и тогда Бэнкси переиздал свою пародию. В этот раз персонажи были одеты в костюмы бананов, а в руках держали пистолеты.

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