Мир Студия Miramax подала в суд на Квентина Тарантино из-за авторских прав на «Криминальное чтиво»

2021-11-19 20:34

Культовый голливудский режиссёр Квентин Тарантино станет ответчиком в суде по делу, инициированном компанией Miramax. Причиной иска стало намерение кинематографиста создать токены, имеющих отношение к его проекту «Криминальное чтиво».

Miramax обвиняет Тарантино в нарушении авторских прав, а также условий контракта, утверждая, что режиссёр пытается «в одностороннем порядке извлечь выгоду из прав Miramax на "Криминальное чтиво"». Студия ранее направила постановщику письмо с требованием отказаться от этих планов.

«Компания намерена защищать свои права в отношении собственной библиотеки, и не даст представителям Тарантино обмануть других, полагая, что им можно заключать соглашения в обход подписанного контракта», - отмечается в заявлении истца.

Судебные документы гласят, что юридическая команда знаменитости надеется победить, упирая на пункт о неких «зарезервированных правах», который изначально содержался в контракте. При этом студия уверена, что эти права ограничиваются саундтреком к фильму, выступлениями перед публикой, правами на спин-офф и комиксами.

Тарантино публично не комментировал ситуацию.