Світ Королева Нідерландів Максима взяла участь у навчаннях Королівської військової поліції

2025-10-31 12:29

Королева Нідерландів Максима взяла участь у навчаннях Королівської військової поліції, де особисто відпрацьовувала навички надання першої домедичної допомоги. Про це повідомляє VRT News.

Навчання відбувалися на полігоні серед лісу неподалік міста Гардервейк. Під час тренування монархині довелося шукати "поранених" і надавати їм допомогу, поки навколо лунали постріли холостими патронами.

Максима наклала турнікет одному з "поранених", і той згодом пожартував, що королева зробила це професійно:"Моя нога була добре перетиснута", -зазначив він.

Після вправ королева зізналася, що для неї це був цінний досвід, адже навчання показали, наскільки важливо вміти діяти швидко й рішуче у критичній ситуації.

На полігоні Максима з’явилася у військовій формі та з маскувальним гримом на обличчі, продемонструвавши готовність на рівних брати участь у тренуванні з військовими.