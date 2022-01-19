Украина фото После стычек у Печерского суда полиция задержала экс-политзаключенного Владимира Балуха

2022-01-19 13:41

За час до начала заседания Печерского суда по избранию меры пресечения пятому президенту, произошла потасовка сторонников Порошенко и правоохранителей.

Митингующие пытались установить печки для чая, однако силовики им пытались помешать. Начались столкновения.

По данным журналистов, присутствующих на месте, полиция задержала на митинге под судом экс-политзаключенного Владимира Балуха. Он снял с силовика шлем и выкинул его.

Перед этим полицейские вырвали из рук Балуха автомобильную шину.

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