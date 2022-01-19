За час до начала заседания Печерского суда по избранию меры пресечения пятому президенту, произошла потасовка сторонников Порошенко и правоохранителей.
Митингующие пытались установить печки для чая, однако силовики им пытались помешать. Начались столкновения.
По данным журналистов, присутствующих на месте, полиция задержала на митинге под судом экс-политзаключенного Владимира Балуха. Он снял с силовика шлем и выкинул его.
Перед этим полицейские вырвали из рук Балуха автомобильную шину.
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