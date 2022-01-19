Политика видео Попытка №2: Печерский суд Киева избирает меру пресечения пятому президенту Петру Порошенко - ОНЛАЙН

2022-01-19 12:44

Сегодня Печерский райсуд Киева избирает меру пресечения пятому президенту Украины Петру Порошенко. Речь идет о деле о подозрении в государственной измене. Напомним, в целом против нардепы и бывшего президента заведено более сотни уголовных дел.

Еще перед началом заседения ситуация у здания суда сильно обострилась. Собравшиеся попытались разжечь огонь в металлических бочках. Полиция этого не допустила. Произошли столкновения между полицейскими и активистами, в ход пошли газовые баллончики и огнетушители.

Силовики предпринимали попытки отобрать бочки, дрова, буржуйки. Столкновения продолжаются, правоохранители оттесняют сторонников Порошенко от палаток, которые они установили перед зданием Печерского суда.

Напомним, в Украину Порошенко вернулся два дня назад, 17 января, рейсом Варшава-Киев. После нескольких недель пребывания за границей, он прямиком отправился в Печерский суд, но тот решения вынести не смог.

Защита Порошенко заявляла о незаконном преследовании клиента и политических мотивах обвинений. Адвокаты просили суд не назначать меры пресечения.

Прокуроры просили для Порошенко арест на два месяца с альтернативой внесения 1 млрд грн залога. Также они просили наложить на лидера ЕС обязательство ходить к следователю и в суд, не выезжать из Киева без разрешения, сдать паспорт для выезда за границу и носить электронный браслет.

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Политик ранее уже заявил, что любая мера пресечения относительно него будет стыдом для Украины: "Это препятствование моей политической деятельности как внутри страны, так и за рубежом".