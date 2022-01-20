Детали "Без паники, мы на Титанике": Призывы Зеленского "не паниковать" на самом деле означают, что экономика страны идет ко дну

2022-01-20 22:11

 

Оригинал - на сайте site.ua.

У Стивена Кинга в книге "Буря столетия" есть замечательная фраза: "Когда говорят "конец света", значит хотят продать кукурузные хлопья, а вот если говорят "без паники", тут уж дело серьезнее".

Президент Владимир Зеленский на днях выступил с очередным "душевным" видео, в котором призвал украинцев не паниковать, не снимать деньги с банковских счетов и не нестись в магазины за гречкой и солью. Не знаю, о чем думают его политтехнологи, но это "успокоительное" видео не просто никого не успокоило, а наоборот, стало очередным доказательством того, что в стране настал серьезный экономический кризис.

И если говорить о массовой скупке спичек, гречки и соли, то это на самом деле ерунда. У большинства украинцев еще остался стратегический запас со времен последнего локдауна. Реальный повод для паники есть, и он заключается именно в деньгах, а точнее, в банковской системе.

Давайте вспомним два самых серьезных финансово-экономических кризиса - 2008-2009 и 2014-2015 гг. Первый был следствием всемирного кризиса, который привел к тому, что доллар резко взлетел в цене, с 5 до 8 грн, а также к колоссальному падению ВВП, покупательской и кредитной платежеспособности украинцев. В результате кризиса 2014-2015 гг. доллар в Украине поднялся до "космических" 27 грн. И в первом, и во втором случае Нацбанк вводил сверхжесткие меры – запрет на досрочное снятие депозитов. В период второго кризиса – 2014-2015 гг. -  это решение было даже закреплено парламентом на законодательном уровне. Все это было сделано якобы для того, чтобы "не раскачивать" финансовую систему и препятствовать массовому оттоку депозитов, тем самым еще больше стимулируя рост инфляции в стране. 

Поэтому не исключено, что уже в ближайшее время Нацбанк выйдет именно с таким же предложением, как и во время прошлых кризисов: запретом на досрочное снятие депозитов. Ведь экономика страны уже начала реагировать на риск возможной войны: гривна потихоньку начала проседать, спрос на гривневые облигации на аукционах Минфина упал в 32 (!) раза, украинцы потянулись в банковские отделения, чтобы снять те небольшие накопления, которые у них есть, а бизнесмены массово выводят свои капиталы из страны. 

Так что фраза "Без паники" из уст Зеленского как раз является причиной для того, чтобы, как минимум, начать нервничать. Ведь наша с вами история не раз доказывала, что отчаянные призывы государственных чиновников к спокойствию на самом деле означают, что страна оказалась в эпицентре финансово-экономического шторма.

Татьяна Проторченко

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