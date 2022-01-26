Украина В Украине увеличили минимальный размер алиментов на ребенка

2022-01-26 17:20

Верховная рада приняла во втором чтении законопроект об увеличении минимального размера алиментов, взимаемых на ребенка с других членов семьи и родственников. Соответствующее решение поддержали 299 нардепов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию заседания Рады.

В частности, предусмотрено, что минимальный гарантированный размер алиментов на одного ребенка, который взимается с его матери или отца, не может быть меньше, чем 50% прожиточного минимума для ребенка соответствующего возраста для обеспечения его развития.

Кроме того, согласно закону, если место жительства или пребывания родителей неизвестно, или они уклоняются от уплаты алиментов, или же не имеют возможности содержать ребенка, ему назначается временная госпомощь с учетом материального положения семьи, но не меньше 50% прожиточного минимума для ребенка соответствующего возраста.

Напомним, ранее РБК-Украина писало, что в Украине в 2021 году выросли алименты на детей.