Мир Таиланд стал первой страна Азии, которая решилась легализовать марихуану

2022-01-27 15:46

Таиланд первым среди стран Азии фактически декриминализовал марихуану, сообщает Sky News.

Минздрав Таиланда удалил марихуану из списка запрещенных веществ, но новый закон еще должны опубликовать в Королевской газете.

Через 120 дней после публикации люди смогут легально выращивать канабис на собственной территории. При этом новый закон о марихуане не регламентирует рекреационное употребление наркотического вещества, которое продолжит находиться в "серой зоне" права. Торговать марихуаной будет по-прежнему запрещено.

Напомним, что ранее Мальта первой из европейских стран легализовала курение и выращивание марихуаны для личного употребления. Однако торговля останется вне закона.