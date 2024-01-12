Мир После 10 лет дискуссий в США сделали реальный шаг к легализации криптовалюты

2024-01-12 17:32

В США Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) впервые одобрила биржевые фонды, которые инвестируют непосредственно в биткойн. Этот шаг стал знаковым для сектора цифровых активов стоимостью около 1,7 триллиона долларов. Об этом сообщает Bloomberg.

Отмечается, что SEC позволила фондам-тяжеловесам отрасли BlackRock, Invesco и Fidelity более мелким конкурентам, включая Valkyrie, начать торги.

Одобрение SEC состоялось после продолжавшегося более десяти лет противодействия с тех пор, как в 2013 году появился биткойн. Неожиданная заявка BlackRock в июне прошлого года спровоцировала стремительный рост криптовалюты на фоне спекуляций о том, что регуляторы США наконец-то одобрят эту структуру.

"Хотя сегодня мы одобрили листинг и торговлю некоторыми спотовыми акциями Bitcoin ETP, мы не одобряли биткойн. Инвесторы должны соблюдать осторожность по множеству рисков, связанных с биткойнами и продуктами, к криптовалюте", - отметил глава SEC Гэри Генслер.

После решения комиссии биткойн на короткое время поднялся на 47 тысяч долларов, но в целом изменения были незначительными. Криптовалюта упала на 64% в 2022 году, но затем выросла более чем вдвое в 2023 году, во многом из-за спекуляций о том, что SEC в конце концов одобрит ETF.