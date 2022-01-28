Детали фото Балет «Вечера на хуторе близ Диканьки» возвращается на сцену Национальной оперы Украины

2022-01-28 15:15

Впервые эту постановку зрители на сцене Национальной оперы Украины увидели почти тридцать лет назад в 1993 году. Музыку к балету написал композитор Евгений Станкович, и тогда постановка называлась «Ночь перед Рождеством». Все в ней было на тот момент было новаторским: и совершенно волшебная музыка, и хореография, и роскошная работа художницы-постановщицы Марии Левицкой. Балетмейстер-постановщик Виктор Литвинов вспоминает, что тогда балет увидели французы и очень хотели показать его в Париже. Увы, по разным причинам не сложилось. Но и сегодня эта постановка в Европе прошла бы «на ура». Во-первых, история, рассказанная великим Гоголем, - экзотика, но при этом балет сделан в стиле неоклассики. А во-вторых, музыка Станковича по-прежнему волшебна, костюмы Левицкой красивы, ну и наши танцовщики, не забываем об этом, - одни из лучших в мире.

И пока спектакль не увезли на гастроли, киевляне могут увидеть 30 января возвращение легенды на родную сцену Нацоперы. Правда, сегодня он уже называется «Вечера на хуторе близ Диканьки» - творческая группа решила изменить название балета, чтобы избавиться от «временной привязки» из-за ее «зимней» окраски.

Почти после двухлетней паузы в показах, которая, впрочем, позволила авторам пересмотреть и обновить костюмы, декорации, отшлифовать хореографию, зрители имеют возможность снова погрузиться в мир фантасмагории.

«Большинство состава исполнителей также будет новым. Уверен, новыми будут и зрители, и критики, – говорит Виктор Литвинов – так что гриф «обновление», под которым спектакль снова появится в репертуаре нашего театра, вполне справедлив».

Танцоры рассказали, как «вливались» в обновление: где-то видео помогало, где-то коллеги, которые ранее танцевали этот спектакль. Ну и разумеется, каждый артист привнес в роль что-то свое.

Исполнители первого показа обновления: Татьяна Лезова (Оксана), Ярослав Ткачук (Вакула), Елена Карандеева (Солоха), Юлия Москаленко (Царица), Алексей Потемкин (Князь Потемкин), Даниил Силкин (Черт), Никита Годына (Дьяк), Владимир Кутузов (Голова), Денис Турчак (Чуб, староста), Мисаки Момма (Месяц), Константин Пожарницкий, Тимофей Быковец, Сергей Клячин, Александр Скулкин (Придворные).

Зрителей ждет зрелищное представление, богатое народными обычаями и юмором. Наряду с картинами сельской Рождественской ночи с ее пением и весельем – фантастические образы нечистой силы, небесных звезд.