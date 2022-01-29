Медведчук: В Украине никто не поверит, что Зеленский управляет государством сам. Всем понятно, что он исполняет команды внешнего управления

2022-01-29 10:55

На сегодняшний день вряд ли кто-то в стране думает, что президент Украины Владимир Зеленский самостоятельно управляет государством, поскольку все его действия - это результат внешнего влияния. Об этом заявил председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", народный депутат Виктор Медведчук в интервью телеканалу UkrLive.

Он подчеркнул, что единственный вариант, при котором Украина станет самостоятельным игроком на мировой арене - это построение социал-демократии по примеру Финляндии.

"Мы ведь вообще должны идти по пути там развития реформ скандинавского плана, именно скандинавского, такие, как есть сегодня в той же Финляндии, Швеции. То есть построение этого социализма или социал-демократии, ориентированная на интересы людей, а не строить дикий капитализм, что сегодня происходит в Украине. Ориентированную экономику на интересы людей, обеспечение пенсионеров, развитие таких сфер, как здравоохранение, образование. Вот этот путь. И этот путь будет возможным, если мы не будем втянуты вот в эти разборки, в которых мы можем участвовать только своими людьми, только своими территориями и, самое главное, вот этими негативными последствиями и для территории, и для государства, и для людей. Потому что мы пытаемся играть, но нас же в игры не будет, нас используют", - отметил Медведчук.

Оппозиционный политик добавил, что внешнее управление – это политика колонизации.

"А как относятся к этому люди? Вот смотрите, одно из последних социологических исследований или КМИС, или Разумкова, говорит – 45% считает, что у нас в Украине развивается политика колонизации, а 23% против этого возражают. Вот вдумайтесь. То есть внешнее управление уже дошло до людей, как осознание того, что это действительно внешнее управление. Ну, кто сегодня поверит, что Зеленский управляет государством сам? Ну, никто. Ну, никто, ну, наверное, есть какая-то часть мизерная, а все остальные понимают, что это результат политики внешнего управления", - резюмировал Медведчук.

Отметим, ранее Медведчук называл и политику ЕС в отношении Украины - колониальной, поскольку Евросоюз требовал отменить действия Кабмина и Верховной Рады, направленные на стимулирование работы украинского машиностроения.