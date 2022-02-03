Детали Николай Тищенко: Киев нужно готовить к жизни, а не к войне

2022-02-03 19:21

 

Заместитель председателя фракции “Слуга народа” в Верховной Раде Николай Тищенко (избирательный округ №219, Святошинский район Киева) резко осудил идею Виталия Кличко возобновить в столице деятельность районных советов.

Народный депутат заявил, что это направлено на узурпацию власти в столице и предложил руководству города заняться решением более важных проблем – ремонтом дорог, лифтов и т.д. При этом Тищенко допустил, что райсоветы Киеву нужны, однако перед этим необходимо разработать их четкие полномочия в рамках специально созданной рабочей группы.

“Киевляне устали. Вы посмотрите, что происходит сейчас в Киеве. Киев нашего детства уничтожен. Вы посмотрите на состояние дорог, на состояние ЖКХ, на состояние придомовых территорий. В каждом третьем доме в городе не работают лифты. Может, пусть местная власть занимается непосредственно своей работой? Тем, за что проголосовали киевляне?” – заявил Николай Тищенко на брифинге в КГГА.

Также в своем телеграм-канале Николай Тищенко призвал городского голову Виталия Кличко прекратить заниматься популизмом и нагнетанием паники в городе. «Киевляне выбрали мэра для того, чтобы он город к жизни готовил, а не к войне. Поэтому призываю Виталия Владимировича заняться коммунальными вопросами, а оборону и дипломатию оставить профессионалам», — заявил Тищенко.

Напомним, на сегодняшнем пленарном заседании депутатский корпус Киевсовета принял решение о возобновлении райсоветов в столице и создании департаментов КГГА, отвечающих за каждый район.

Решение удалось принять с помощью депутатов «Европейской Солидарности» Петра Порошенко. Он и его фракция в Киевсовете вступили в коалицию с фракцией Кличко. Таким образом, с помощью этого решения они хотят или свергнуть президента, или разворовывать столичный бюджет.

Речь идет о начале процесса разработки полномочий райсоветов, об отмене решений о ликвидации райсоветов и наделении полномочиями районных государственных администраций (РГА), а также о создании в структуре Киевской горгосадминистрации (КГГА) т.н. “районных” департаментов, которые должны перенять функции действующих РГА.

subscriber subscriber

Еще по теме

Школам Киева грозит закрытие на карантин: Минздрав назвал причину

2022-02-03 20:00

Масштабный сбой в "Киевстар": почему не проходят звонки и не получается проверить состояние счета

2022-02-03 10:44

Бывшего судью Чауса обязали сдать паспорт и надеть электронный браслет

2022-02-02 15:15

Регистрация на ВНО-2022 в Украине - что нужно знать

2022-02-01 21:00

Еще новости в разделе "Детали"

Николай Тищенко: Киев нужно готовить к жизни, а не к войне

2022-02-03 19:21

Медведчук — один из самых эффективных переговорщиков в вопросах достижения мира на Востоке Украины и освобождения удерживаемых лиц, — американский журнал Time

2022-02-03 14:47

Американский журнал Time назвал репрессиями преследование Зеленским лидера украинской оппозиции Медведчука

2022-02-03 14:33

Медведчук договорился с Путиным о получении украинцами вакцины от ковида одними из первых в мире, - журнал Time

2022-02-03 13:54
Все статьи раздела "Детали"

Детали

Николай Тищенко: Киев нужно готовить к жизни, а не к войне 2022-02-03 19:21
Медведчук — один из самых эффективных переговорщиков в вопросах достижения мира на Востоке Украины и освобождения удерживаемых лиц, — американский журнал Time 2022-02-03 14:47
Американский журнал Time назвал репрессиями преследование Зеленским лидера украинской оппозиции Медведчука 2022-02-03 14:33
Медведчук договорился с Путиным о получении украинцами вакцины от ковида одними из первых в мире, - журнал Time 2022-02-03 13:54