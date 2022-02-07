Украина В Украине повысили цены на хлеб: подробности

2022-02-07 20:40

В феврале в Украине выросли цены на хлеб.

В частности, пшеничный хлеб в феврале подорожал до рекордной за последние пять лет цены — 25,9 грн, передает прессс-служба Министерства финансов Украины.

Подорожал за месяц также и нарезной хлеб (0,6 кг). Сейчас за него в магазинах просят 25,5 гривны, по сравнению с 23,4 гривны в январе.

Подорожание коснулось и ржаного хлеба. В январе в супермаркетах цена хлеба составила 30,6 грн. за 0,9 кг, а уже в феврале цена выросла до 31,5 грн.

Индекс потребительских цен на продукты данной категории в феврале 2022 составил 103,39 %.

По сравнению с предыдущим месяцем хлебо-булочные продукты подорожали — в среднем цены на эти продукты увеличились на 3,39 %.

В январе 2022 данный индекс относительно предыдущего месяца составлял 98,51 %.

Причиной подорожания хлеба эксперты называют высокую цену на газ для предприятий.

Раньше мы также писали, что Кабмин Украины, по поручению президента Владимира Зеленского, разрабатывает механизмы поддержки украинских хлебопекарей и других производителей социальных продуктов в связи с аномальной ценой газа.