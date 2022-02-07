Детали Кредит онлайн: кому стоит обратить внимание на «быстрые» займы

2022-02-07 18:10

 

Любой кредитный продукт, будь то ипотека на двадцать лет или «быстрый» заем пары сотен гривен до зарплаты, может превратиться, как в удобный и потенциально выгодный финансовый инструмент, так и источник долгосрочный проблем.

Все зависит от того, как пользоваться доступными предложениями, правильно оценивая свои возможности и преимущества конкретной кредитной программы. Возьмем, к примеру, кредит онлайн, которые готовы выдать многочисленные виртуальные сервисы вроде Cashinsky.

В чем их потенциал, кому стоит обратить на них внимание, а кому такие займы, скорее всего не подойдут?

Преимущества онлайн кредитов

Во-первых, подать заявку на кредит быстро и просто, а сделать это можно круглосуточно. Например, по ссылке на страницах уже упомянутого сервиса. Идти в отделение, дожидаться начала рабочей недели и стоять в очередях не нужно. Все рассчитано на простоту и скорость обработки заявок.

Во-вторых, это относительно лояльные требования к заемщикам. Достаточно иметь украинский паспорт с пропиской, идентификационный номер плательщика налогов, быть старше 18 лет. Некоторые кредиторы дополнительно проверяют источники дохода и кредитную историю.

Недостатки онлайн кредитов

Основное отличие кредитов, которые выдаются на лояльных условиях – это высокие проценты по сравнению с обычными потребительскими кредитами. Поэтому стоит заранее трезво оценить свои финансовые возможности и оценить общую переплату. Если просрочить платеж по займу, штраф тоже будет большим. Строгие правила возврата и большие пени – это еще одна особенность онлайн кредитов.

Кредиты «до зарплаты» не выдаются на большой срок. Максимум – несколько месяцев, чаще – до месяца. Большую сумму тоже взять не получится, особенно если вы новый клиент для сервиса. Если активно пользоваться услугами сервиса и вовремя отдавать долги, максимальная сумма может стать больше.

Кому же стоит брать онлайн кредиты?

Учитывая сильные и слабые стороны онлайн займов, можно сказать, что это отличный финансовый инструмент для тех, у кого есть гарантированный источник дохода, кому нужна небольшая сумма и на небольшой срок, и кто точно вернет долг к указанной в договоре дате.

Такой заем можно взять, если осталось несколько дней до зарплаты, на покупку и оплату жизненно важных товаров и услуг, на непредвиденные расходы.

А вот для покупки неликвидных вещей, цифровой техники и украшений, на развлечения и рестораны, а также на товары, которые вы не можете себе позволить, быстрые кредиты брать не рекомендуется. В противном случае вы переплатите еще сильнее.

Не стоит брать кредит онлайн и в том случае, если у вас нет источника дохода, и вы не уверены, что сможете вернуть долг кредиторам в срок.  

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