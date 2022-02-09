Политика фото Кулеба стал главой Киевской облгосадминистрации - Зеленский уже подписал указ о назначении

2022-02-09 14:11

Владимир Зеленский подписал указ о назначении Алексея Кулебы главой Киевской облгосадминистрации. Об этом сообщается на сайте главы государства.

Зеленский вручил Кулебе служебное удостоверение и поздравил его с назначением. Также президент выразил надежду, что знания и опыт Алексея Кулебы будут способствовать динамичному развитию региона.

Ранее Кулеба был первым заместителем главы Киевской городской государственной администрации по осуществлению самоуправляющихся полномочий.

Алексей Кулеба родился в 1983 году в Киеве. Он окончил Киевский национальный экономический университет (магистр по международной экономике). В 2005-2008 годах являлся аспирантом Национальной академии государственного управления при президенте Украины. Кандидат наук по государственному управлению. Преподавал правоведение в Национальном педагогическом университете имени М. П. Драгоманова. Занимал должность директора Департамента городского благоустройства КГГА. Имеет опыт предпринимательской деятельности.