Курйози США вмовили Лукашенка звільнити політв'язнів в обмін на сучасні ліки для схуднення

2025-12-27 13:33

Спецпосланник президента США Джон Коул провів зустріч з головою правлячого режиму Білорусі Олександром Лукашенком, на які вони обговорили питання скасування санкцій. Білоруський диктатор також мимохідь поцікавився думкою американця щодо його зовнішності, зокрема, чи не здалося візаві, що він, Лукашенко, схуд. Про це повідомляє амерканське видання The Wall Street Journal.

"Це був момент близькості в одній з найдивніших дипломатичних ініціатив з часу повернення Трампа до влади. Лукашенко хотів, щоб Вашингтон пом'якшив санкції проти деяких найприбутковіших компаній його країни - і відремонтував його президентський літак", - пишуть журналісти.

Лукашенко заради послаблення санкцій готовий був обміняти свій єдиний ресурс, якого в нього вдосталь - політичних вʼязнів.

ЗМІ припускає, що це може бути "пробним запуском" головної мети адміністрації Трампа: вивести російського диктатора Володимира Путіна та економіку рф вартістю 2 трильйони доларів з ізоляції.

"І, можливо, думали американські чиновники, можна знайти спосіб допомогти 71-річному главі держави, який має зайву вагу і хоче схуднути. Вони вирішили розглянути можливість організації постачання Zepbound для особистого використання Лукашенком", - додали у виданні.

Коул після зустрічі сказав, що його зусилля з налагодження особистих відносин з білоруським лідером мають на меті показати підхід Трампа до світових лідерів, яких Захід вважає одіозними.

Як відомо, Лукашенко раніше звільнив понад 100 вʼязнів, серед яких лауреат Нобелівської премії Олесь Біляцький та опозиціонерка Марія Колесникова.

З моменту вступу Трампа на посаду Білорусь періодично звільнює ув'язнених. Загалом звільнено понад 250 увʼязнених з більш ніж 10 країн, серед яких щонайменше пʼять мають американське громадянство. Як зазначає WSJ, це одне з найбільших звільнень політичних вʼязнів з часів падіння комунізму.

"Натомість США кидають економічну рятівну мотузку його режиму, одному з найрепресивніших у світі", - підкреслюють у матеріалі.

Тепер адміністрація Трампа має надію, що Білорусь стане прикладом винагороди, яку також може отримати Путін, якщо Росія допоможе США мирно закінчити війну в Україні.