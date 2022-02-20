Украина На Аллее Небесной Сотни активисты требовали расследования событий на Майдане, – СМИ

2022-02-20 21:02

На Аллее небесной сотни и на Банковой возле Офиса президента в Киеве состоялась акция протеста, посвященная годовщине трагических событий на Майдане. Активисты, которых собралось около четырех тысяч человек, требовали отставки президента Владимира Зеленского, руководителей силовых ведомств, генпрокурора Ирины Венедиктовой. Об этом пишет Политека.

Участники акции требовали вернуть Донбасс и Крым Украине, а также расследовать события, приведшие в 2014 году к расстрелу более ста человек во время Революции достоинства.

Активисты требовали большей решительности от Владимира Зеленского в вопросах возврата захваченных Россией территорий, отмены нерабочего Будапештского договора, а также настойчивости в расследованиях преступлений восьмилетней давности.

На митинге говорили о том, что в январе прошлого года Европейский суд по правам человека вынес решение по ряду дел, касающихся Революции достоинства. Суд констатировал отсутствие на сегодняшний день независимого и эффективного механизма в Украине для расследования преступлений, совершенных сотрудниками правоохранительных органов и негосударственных агентов во время событий на Майдане.

Митингующие требовали расследования дел, доведения до конца судебных разбирательств по Майдану, а также более активной защиты Украины от внешних угроз.

Позже, переместившись под Офис президента, митингующие скандировали патриотические лозунги, требуя вернуть Украине Крым и Донбасс. Не получив ответ на свои требования, активисты зажгли дымовые шашки и файеры и несколько раз пытались прорвать кордон полиции в результате чего завязалась драка.