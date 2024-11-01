Мир В Грузии начали расследовать десятки уголовных дел, связанных с нарушениями на выборах

2024-11-01 11:32

В Грузии прокуратура, Министерство внутренних дел и Специальная следственная служба приступили к расследованию 47 уголовных дел, связанных с нарушениями на выборах. Об этом говорится в заявлении грузинской прокуратуры, сообщает ЕП.

Расследования касаются возможных фактов фальсификации выборов, влияния на свободу избирателя, нарушения тайны голосования, взяточничества, препятствования журналистской деятельности, насилия и угроз, порчи и уничтожения имущества.

Отмечается, что начало расследований было основано на обращениях оппозиционных и руководящих партий, ЦИК и общественных организаций, а также информации, распространенной СМИ.

Следствие проводит опрос лиц, информированных о предполагаемых преступлениях, назначает соответствующие экспертизы, изучает видеоматериалы и устанавливает причастных лиц, проводит соответствующие следственные и процессуальные действия.

По факту вброса бюллетеней на избирательном участке в городе Марнеули задержаны два человека.