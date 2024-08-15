ВОЙНА В Украине фото Бойцы СБУ взяли в плен более 100 роССийских военных в Курщине

2024-08-15 16:05

 

Это самое массовое взятие врага в плен, которое удалось провести за один раз. Среди пленных есть "кадыровцы".

Спецназовцы СБУ взяли в плен более сотни российских военных. Это самое массовое взятие врага в плен, которое удалось провести за один раз.

Вчерашнее взятие в плен большого количества российских военных - это результат спецоперации, которую провели воины ЦСО "А" СБУ.

"Они захватили и зачистили разветвленный, бетонированный и качественно укрепленный со всех сторон ротный опорный пункт - с подземными коммуникациями и помещениями для проживания личного состава, столовой, оружейной и даже баней. Противник не собирался сдаваться в плен, провизии и боеприпасов было более чем достаточно", - поделился деталями источник.

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ВОЙНА В Украине

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фото Бойцы СБУ взяли в плен более 100 роССийских военных в Курщине 2024-08-15 16:05