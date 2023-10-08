ВОЙНА В Украине Керченский мост нужно топить на несколько сотен метров, валить сотни опор: полковник объяснил методику

2023-10-08 16:30

Уничтожение Керченского моста должно быть комплексным. Недостаточно взорвать одну опору – их должны быть сотни, чтобы мост ушел под воду на сотни метров.

Для выполнения этой задачи нужны дальнобойные ракеты, не только ATACMS, но и ракеты к истребителям F-16. Такое мнение высказал военный эксперт, полковник запаса Петр Черник.

"Нужно топить мост. Но есть нюанс – его нужно топить на несколько сотен метров. Он имеет очень большую протяженность – 18 километров. Уничтожение одной из секций ничего не решает, потому что через некоторое время его отремонтируют и он снова рабочий", – отметил эксперт.

По его оценкам, "нужно, чтобы несколько сотен опор упали под воду и чтобы они (россияне. – Ред.) не могли его отремонтировать, то есть нужно брать мост под огневой контроль".

Черник подчеркнул, что "этот вопрос решается только дальнобойными ракетами", поскольку дальность от текущих ближайших позиций украинских Сил обороны до моста составляет порядка 250 километров.

"Условно, от Керчи до Гуляй-Поля 250 километров. У ATACMS дальность 300 километров. ATACMS может с этой задачей справиться. А также дальнобойные ракеты, которые могут быть в комплектации к F-16, в частности AGM-158 JASSM", – пояснил эксперт.

Он также отметил, что ракетные удары должны быть массированными, а не единичными, и наноситься на постоянной основе. "Подходит баржа для ремонта моста – уничтожена, подходит следующая – уничтожена. И так продержаться несколько месяцев. Только тогда в Крыму начнутся настоящие проблемы", – подытожил он.