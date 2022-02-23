Политика Россия срочно эвакуирует из Киева дипломатов и сотрудников своего посольства

2022-02-23 14:42

Россия эвакуирует своих дипломатов и сотрудников посольства и генеральных консульств из Украины. Решение принято "для защиты жизни и безопасности".

Как сообщается на сайте МИД РФ, с 2014 года подвергалось посольство РФ в Киеве и генконсульства в Одессе, Львове и Харькове "подвергались неоднократным нападениям".

"Объектами агрессивных действий становились и российские дипломаты. В их адрес поступали угрозы физической расправы. Совершались поджоги их автотранспорта. Вопреки своим обязательствам по Венским конвенциям о дипломатических и консульских сношениях киевские власти не реагировали на происходящее", - говорится в заявлении.

Решение об эвакуации поясняется якобы заботой о российских дипломатах и сотрудниках дипведомств.

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СБУ фиксирует передвижение российских войск на границе с Харьковской областью 2022-02-23 13:41
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