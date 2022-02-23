Политика КПП на въезде в город и рестораны до 23:00: правила ЧП в Киеве

2022-02-23 22:57

 

Киев завтра вместе с остальной территорией Украины переходит в режим чрезвычайного положения. Мэр Киева Виталий Кличко рассказал, с какими ограничениями будет жить столица с завтрашнего дня.

Режим чрезвычайного положения начинает действовать с полуночи 24 февраля.

Как заверил Кличко, комендантский час в Киеве пока не вводится.

Какие ограничения вводятся:

  • рестораны, дискотеки, клубы и другие заведения общепита смогут работать только с 7:00 до 23:00;
  • на основных въездах будут установлены контрольно-пропускные пункты;
  • особый контроль пассажиров на городских вокзалах и в аэропорту имени Сикорского;
  • усиливается кибербезопасность городских сайтов;
  • муниципальная охрана присоединится к усиленному патрулированию улиц.

Какие ограничения ЧП будут действовать по всей Украине:

  • усиление охраны общественного порядка;
  • ограничение движения транспорта;
  • осмотр транспорта;
  • проверка документов;
  • запрет на проведение массовых мероприятий и забастовок;
  • ограничения на въезд и выезд в/из населенного пункта и области;
  • эвакуация населения из мест, опасных для проживания;
  • запрет призывникам, военнообязанным и резервистам менять место жительства без уведомления военкомата;
  • запрет на изготовление и распространение материалов, которые могут дестабилизировать обстановку;
  • особые правила использования связи и интернета (в случае необходимости).
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