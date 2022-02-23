Политика КПП на въезде в город и рестораны до 23:00: правила ЧП в Киеве

2022-02-23 22:57

Киев завтра вместе с остальной территорией Украины переходит в режим чрезвычайного положения. Мэр Киева Виталий Кличко рассказал, с какими ограничениями будет жить столица с завтрашнего дня.

Режим чрезвычайного положения начинает действовать с полуночи 24 февраля.

Как заверил Кличко, комендантский час в Киеве пока не вводится.

Какие ограничения вводятся:

рестораны, дискотеки, клубы и другие заведения общепита смогут работать только с 7:00 до 23:00;

на основных въездах будут установлены контрольно-пропускные пункты;

особый контроль пассажиров на городских вокзалах и в аэропорту имени Сикорского;

усиливается кибербезопасность городских сайтов;

муниципальная охрана присоединится к усиленному патрулированию улиц.

Какие ограничения ЧП будут действовать по всей Украине: