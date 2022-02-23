КПП на въезде в город и рестораны до 23:00: правила ЧП в Киеве
2022-02-23 22:57
Киев завтра вместе с остальной территорией Украины переходит в режим чрезвычайного положения. Мэр Киева Виталий Кличко рассказал, с какими ограничениями будет жить столица с завтрашнего дня.
Режим чрезвычайного положения начинает действовать с полуночи 24 февраля.
Как заверил Кличко, комендантский час в Киеве пока не вводится.
Какие ограничения вводятся:
- рестораны, дискотеки, клубы и другие заведения общепита смогут работать только с 7:00 до 23:00;
- на основных въездах будут установлены контрольно-пропускные пункты;
- особый контроль пассажиров на городских вокзалах и в аэропорту имени Сикорского;
- усиливается кибербезопасность городских сайтов;
- муниципальная охрана присоединится к усиленному патрулированию улиц.
Какие ограничения ЧП будут действовать по всей Украине:
- усиление охраны общественного порядка;
- ограничение движения транспорта;
- осмотр транспорта;
- проверка документов;
- запрет на проведение массовых мероприятий и забастовок;
- ограничения на въезд и выезд в/из населенного пункта и области;
- эвакуация населения из мест, опасных для проживания;
- запрет призывникам, военнообязанным и резервистам менять место жительства без уведомления военкомата;
- запрет на изготовление и распространение материалов, которые могут дестабилизировать обстановку;
- особые правила использования связи и интернета (в случае необходимости).