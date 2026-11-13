ВІЙНА В Україні Оновлення правил бронювання працівників критично важливих підприємств - розкрито деталі змін

2026-11-13 14:37

Мінекономіки повідомило про підготовку проєкту постанови Кабінету Міністрів щодо перехідного періоду.

Документ передбачає автоматичне продовження до 1 лютого 2027 року статусу критично важливих підприємств та бронювання їхніх працівників, якщо термін їхньої дії спливає у листопаді–грудні 2026 року.

Чому запроваджують перехідний період

• Наприкінці жовтня 2026 року уряд змінив алгоритм визначення критично важливих підприємств. Наразі триває погодження та державна реєстрація нових галузевих критеріїв у міністерствах, обласних військових адміністраціях (ОВА) та Координаційному центрі.

• Автоматичне продовження дозволить компаніям не втратити статус та заброньованих фахівців під час бюрократичного переходу на нові вимоги.

Як працюватиме оновлена система критичності

• Для подальшого підтвердження статусу компанія має працювати в одній із 13 визначених сфер. До них належать оборонно-промисловий та паливно-енергетичний комплекси, аварійно-рятувальні служби, промисловість, будівництво, агросектор, транспорт і логістика, ІТ, зв'язок, банківська діяльність, медицина та роздрібна торгівля.

• Роботодавець повинен довести, що зупинка підприємства зашкодить обороноздатності країни, життєзабезпеченню населення, роботі критичної інфраструктури або макрофінансовій стійкості.

• Після державної реєстрації нових критеріїв у Мін'юсті (відводиться до 5 робочих днів) держоргани проведуть аудит. Компанії, які отримали критичність за недійсними критеріями, втратять її, але зможуть одразу подати заявку на нових підставах.

• Підприємства ПЕК та ОПК мали до 10 листопада 2026 року привести обсяги бронювання у відповідність до квоти 95%. Перевищення ліміту понад 10 робочих днів є підставою для скасування критичності.

• Бізнес, для якого критерії не змінилися, має подавати документи на підтвердження статусу за 2–3 місяці до завершення терміну його дії.