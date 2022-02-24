Политика фото Армия РФ пытается большими силами пробиться на территорию Украины с белорусского направления

2022-02-24 13:11

В результате военного нападения России погибли уже 40 военных и 10 гражданских, сообщил советник главы Офиса президента Алексей Арестович.

"Российские войска перешли через Крымский перешеек и развивают наступление в двух направлениях - на Милитополь и на Херсон. Военные занимают оборону на этих направлениях и готовятся останавливать наступление. Наиболее удачная ситуация в зоне ООС. Все атаки там отбиты, линия обороны не прорвана. Отбито Счастье, подбито много техники противника Под Харьковом идут бои в 4-5 км на север от города. Подбили 4 танка противника. Сбито 6 российских самолетов. В Черниговской области на 5-10 км продвинулись, но Киев защищен надежно, их будут ждать ожесточенные бои", - рассказал он.

"Путин не будет бить по гражданским объектам, ему нужно сохранить лояльность населения. Они работают по объектам ВСУ, а ВСУ работают по ним", - отметил Арестович.

Также Арестович заявил, что военные РФ пытаются войти на территорию Украины с белорусского направления:

"Белорусское направление: появились отдельные отряды по два-три танка, два-три БМП, 50 военнослужащих, которые пробуют зайти на нашу территорию. Встречают отпор и отходят сразу же. То есть это вход-выход, мы не можем сказать, что они продвигаются. Военные силы мониторят ситуацию", - сказал он.