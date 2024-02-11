ВОЙНА В Украине В ГУР подтвердили, что войска рф используют Starlink в Украине

2024-02-11 08:30

Российские захватчики все чаще используют на передовой Starlink. В украинской разведке рассказали, что подобные случаи действительно были зафиксированы.

Об этом сообщает издание LIGA.net со ссылкой на слова представителя ГУР Андрея Юсова, а также украинский военный, эксперт по радиотехнологиям Сергей Безкрестнов с позывным «Флэш».

«Да, зафиксированы случаи использования российскими оккупантами данных устройств. Это начинает набирать системный характер», – сказал Юсов.

По словам Бескрестнова, 9 февраля было несколько радиоперехватов, в котором военные России обсуждали у них работу Starlink.

«Раньше я такого из перехватов не слышал. Плохо», – отметил украинский военный.

Напомним, недавно украинские военные сообщили, что российские оккупанты начали использовать спутниковый интернет Starlink от компаний SpaceX на временно захваченных территориях. В SpaceX отрицали сотрудничество с рф.

Также известно, что в октябре 2023 года после вторжения боевиков ХАМАС Израиль прекратил сотрудничество со SpaceX после заявлений Илона Маска о работе сети Starlink в Газе.

Как сообщалось, осенью 2022 года Маск тайно приказал своим инженерам выключить спутниковую сеть Starlink у побережья оккупированного Крыма, якобы для того, чтобы сорвать атаку Украины на Черноморский флот россии.