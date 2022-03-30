ВОЙНА В Украине Войска рф потерпели значительные потери, но к Киеву подобраться не смогли - началось отступление

2022-03-30 14:30

Российские войска потерпели значительные потери и, вероятно, временно отказываются от выполнения задания по блокированию столицы Украины,- сообщает Генштаб ВСУ.

Отмечается, что армия РФ проводит перегруппирование и сосредоточение усилий на проведении наступательной операции в Восточной операционной зоне. В частности, она наращивает систему материально-технического и тылового обеспечения войск на Донецком и Таврическом направлениях.

Личный состав противника деморализован и имеет низкую мотивацию к участию в боевых действиях на территории Украины. В Генштабе отмечают, что попытки российского военного командования мобилизовать добровольцев не имеют поддержки среди населения. Так, в Калининградской области удалось собрать только 17 так называемых добровольцев.

На Волынском направлении перемещение тактических подразделений противника и изменений в их составе не зафиксировано. В вооруженных силах республики Беларусь продолжаются мероприятия оперативной и боевой подготовки.

На Полесском направлении отмечается перемещение войск противника вдоль государственной границы с республикой Беларусь. Одновременно продолжается накопление оккупационных войск в районе Чернобыльской АЭС, объекта "Укрытие" и зоне отчуждения в целом. Так, зафиксировано движение смешанных колонн вражеской техники из населенного пункта Иванков в направлении Чернобыльской АЭС.

На Северском направлении противник сосредоточил усилия на проведении мероприятий диверсионно-разведывательного характера, инженерном оборудовании позиций и нанесении артиллерийских ударов по позициям подразделений Вооруженных Сил Украины и объектам инфраструктуры в районе города Чернигова.

На Броварском направлении отмечен частичный отвод подразделений из занятого оккупантами района в сторону границы с российской федерацией.

На Слобожанском направлении захватчики продолжают блокировать город Харьков и наносить артиллерийские удары по жилым кварталам города.

На Изюмском направлении враг наращивает усилия за счет перемещения отдельных подразделений из состава 20-й общевойсковой армии и 1-й танковой армии по другим направлениям. Продолжает наносить ракетно-бомбовые удары и артиллерийские обстрелы.

На Донецком направлении противник активизировал огневое воздействие и штурмовые действия. Продолжает наносить авиационные и ракетные удары по населенным пунктам. Основные усилия сосредоточены на взятии под контроль городов Попасная, Рубежное и Мариуполь.

На Южнобужском направлении враг пытается принимать меры по восстановлению боеспособности своих войск, пополнению боеприпасов и горюче-смазочных материалов. Продолжает инженерное оборудование занятых рубежей. Огнем артиллерии и ударами авиации пытаются сковывать действия подразделений Вооруженных Сил Украины.