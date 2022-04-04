ПОЛНЫЙ СПИСОК Озвучены точные потери российских войск на территории Украины
2022-04-04 12:03
С 24 февраля по 4 апреля общие потери личного состава российских войск на территории Украины ориентировочно составили 18 300 человек. Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ.
Уничтожено:
- 147 самолетов
- 134 вертолета
- 647 танков
- 1844 боевых бронированных машин
- 330 артиллерийских систем
- 54 средства ПВО
- 107 реактивных систем залпового огня
- 76 цистерн с горюче-смазочными материалами
- 92 БПЛА оперативно-тактического уровня
- 7 кораблей / легких скоростных катеров
- 1273 единицы автомобильной техники
- 25 единиц специальной техники
- 4 пусковые установки ОТРК
Точные данные еще уточняются, так как подсчет усложняет высокая интенсивность боевых действий.