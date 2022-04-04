ВОЙНА В Украине ПОЛНЫЙ СПИСОК Озвучены точные потери российских войск на территории Украины

2022-04-04 12:03

С 24 февраля по 4 апреля общие потери личного состава российских войск на территории Украины ориентировочно составили 18 300 человек. Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ.

Уничтожено:

  • 147 самолетов
  • 134 вертолета
  • 647 танков
  • 1844 боевых бронированных машин
  • 330 артиллерийских систем
  • 54 средства ПВО
  • 107 реактивных систем залпового огня
  • 76 цистерн с горюче-смазочными материалами
  • 92 БПЛА оперативно-тактического уровня
  • 7 кораблей / легких скоростных катеров
  • 1273 единицы автомобильной техники
  • 25 единиц специальной техники
  • 4 пусковые установки ОТРК

Точные данные еще уточняются, так как подсчет усложняет высокая интенсивность боевых действий.

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