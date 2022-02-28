ВОЙНА В Украине Военный аналитик пояснил, почему войска русских оккупантов никогда не возьмут Киев

2022-02-28 15:35

Россия в ночь на 24 февраля начала обстреливать украинские города и военные объекты, а затем ввела на территорию Украины войска с территории России, Беларуси и аннексированного Крыма. Однако взять Киев и установить контроль над другими крупными городами российским военным не удалось. Армия Путине несет большие потери, отступает, бросая тела погибших бойцов, передает телеканал Настоящее Время (создан компанией RFE/RL при участии Голоса Америки).

Андрей Клименко, эксперт по вопросам Крыма и главный редактор сайта Blackseanews.net, подчеркивает, что происходящее в Украине – "не классическая война": это сочетание дезинформации, фейков, ракетных и авиаударов и деятельности диверсионных групп. Он считает, что быстро захватить Киев и Украину российским силам не удастся: "Я думаю, что эта вся история надолго", – предсказывает он.

– Что происходит сейчас в Украине после вторжения российских войск и в морях вокруг Украины, в Черном и Азовском? Какова там военная обстановка?



– Это совершенно новый тип операций. Это не классическая война, это сочетание, это то, что принято называть "гибридной войной". Это сочетание дезинформации, фейков, ракетных ударов, авиационных ударов, причем они наносятся сразу по 17 или 18 из 25 областей Украины вплоть до западной границы Украины, и деятельности диверсионных групп. Это группы, которые, судя по всему, были засланы в Украину уже давно.

Уже сейчас всплывают факты того, что они были в Киеве и в пригородных городках Буча, Ирпень, Ворзель, Гостомель, это пригороды Киева фактически. Скорее всего, эти группы появились задолго до нынешних событий. Потому что нужно было купить квартиры, арендовать квартиры, подготовиться. И эти метки на дорогах и на зданиях, о которых много говорится, нанесенные специальной краской, ориентиры для ракет и так далее, их тоже надо было подготовить.

– Вы считаете, что эти диверсионно-разведывательные группы заходили в Украину гораздо раньше, расселялись в этих городах, примыкающих к Киеву?



– Конечно. Естественно. И я думаю, что сейчас, несмотря на то, что есть очень сильное сопротивление, просто беспрецедентное сопротивление со стороны украинцев и что весь мир сегодня аплодирует украинскому народу, я все-таки думаю, что все еще только начинается.



– Как вы оцениваете вероятность прорыва оккупанты в Киев?



– Я думаю, что если они не смогли взять 272 дня Донецкий аэропорт, то Киев они не возьмут никогда. И здесь с Киева в этом случае может начаться большая война в Европе с переходом ее даже не хочу называть во что. Я думаю, что слушатели и так догадаются, о чем я говорю. Поэтому я думаю, что эта вся история надолго.