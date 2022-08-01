ВОЙНА В Украине путин готовится к новому наступлению: эксперты рассказали, куда полезут оккупанты

2022-08-01 19:00

Очень неспокойно на границе Украины вблизи Харьковской области, там российская армия наращивает присутствие военной техники.

Путинские генералы снова собирают войска, в этот раз они формируют ударную группировку, чтобы, возможно, вновь пойти на Киев.

Как говорится в сюжете проекта FreeДом, для этого в темпе вальса оккупанты собирают целый военный корпус - где-то порядка 15-15,5 тысяч, 200 танков. Он должен быть готов к середине августа.

Куда именно полезут русские оккупанты, точно неизвестно, но военные эксперты не сомневаются - наступление будет. Логичнее всего ожидать переброску этого корпуса в Беларусь, но пока там тихо, накопления войск там не наблюдаются.

Очень неспокойно на границе Украины вблизи Харьковской области, там российская армия наращивает присутствие военной техники возле села Соболевка Белгородской области. Ее завозят целыми эшелонами по железной дороге.

По мнению военного эксперта Александра Коваленко, Харьковская область не интересна России в разрезе захвата. "Российская Федерация не испытывает намерений, по крайней мере на данном этапе ведения войны, для того, чтобы оккупировать Харьков", — говорит он.

А вот военный эксперт Олег Жданов имеет другую версию возможного поворота событий: "Харьковское направлении - вполне возможно, что РФ предпримет попытку наступления... Но эта попытка наступления будет не для того, чтобы прорваться и взять Харьков, а для того, чтобы заставить ВСУ растянуть свои усилия".

Как на самом деле поведет себя путинская армия, точно неизвестно, но скопление большого количества оружия и формирование новых военных корпусов возле украинской границы - это точно не учения.

Напомним, Россия 24 февраля 2022 года развязала полномасштабную войну против Украины. Утро этого дня началось со взрывов во многих украинских городах. Жертвами оккупантов становятся не только военные, но и мирные жители, ведь РФ бомбит жилые дома, больницы, школы и вокзалы.

Наступления на Киев не было, огромная колонна российской военной техники остановилась у пригородах столицы. Оккупанты не раз заявляли, что хотели "взять Киев за три дня".

В информпространстве постоянно появляются сообщения, что Беларусь может напасть на Украину и воевать против нашей стране на стороне РФ. По сути она молчаливо уже это делает, ведь с территории РБ оккупанты не раз запускали ракеты по разным объектам в Украине.