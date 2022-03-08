ВОЙНА В Украине КАРТА Актуальная карта ж/д сообщения и вокзалов в Украине

2022-03-08 12:48

Актуальная ситуация с железнодорожным сообщением и функционированием вокзалов в Украине.

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документ На х#й!!! - мэр Белой Церкви ответил рашистам на предложение сдаться 2022-03-08 12:57
КАРТА Актуальная карта ж/д сообщения и вокзалов в Украине 2022-03-08 12:48
Русня готовит пушечное мясо для новой попытки пробиться в Киев - на убой пошлют кадыровцев и вагнеровцев 2022-03-08 12:00