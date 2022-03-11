ВОЙНА В Украине Москва тайно делает камикадзе - у сбитых в Украине летчиков РФ повреждены парашюты

2022-03-11 09:32

У сбитых над Украиной российских летчиков не раскрываются парашюты, - сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины.

В настоящее время проводится детальное изучение обломков этого и ранее сбитых самолетов россиян.

Из предварительных результатов следует, что одной из причин несрабатывания парашюта может быть его умышленная неправильная укладка перед вылетом.

Отсюда можно сделать вполне резонный вывод: либо русня настолько боится попадать в плен, что предпочитает скорее сгореть живьем. Или же, что более вероятно, командование намеренно делает из пилотов камикадзе.