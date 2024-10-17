ВОЙНА В Украине Украина станет первой страной мира, кому Франция передаст свои новейшие дроны-камикадзе

2024-10-17 14:29

Франция успешно испытала первый дрон-камикадзе собственного производства и организует его поставки для Украины. Об этом сообщил министр обороны Франции Себастьян Лекорню на своей странице в соцсети X.

"Успешное испытание первого французского боеприпаса с дистанционным управлением, которое еще называют дроном-камикадзе. Отвоевание суверенитета над этим ключевым для наших войск сегментом менее чем за два года. Поставки Украине и нашим силам в ближайшие недели", - написал министр.

Напомним, еще зимой стало известно, что Франция разрабатывает и проводит испытание боевых дронов-камикадзе.