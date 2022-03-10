ВОЙНА В Украине За две недели войны погиб 71 ребенок - омбудсмен

2022-03-10 22:00

Ежедневно от российских бомб гибнут несколько детей, еще больше получают ранения. В РФ говорят, что по жилмасивам огонь не ведут.

За две недели войны против России в Украине погиб 71 ребенок, более 100 были ранены, сообщила в четверг, 10 марта, уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова.

"По состоянию на 11 часов 10 марта 2022 года с начала вторжения Российской Федерации в Украине погиб 71 ребенок и получили ранения более 100 детей", - написала она в телеграм.

В частности, в Малине Житомирской области в результате авиационного удара разрушены 7 частных одноэтажных жилых домов, погибли 5 человек, из них трое детей (пятилетняя девочка и двое детей 2021 года рождения).

В поселке Жуковского на Харьковщине при обстреле рынка погиб 16-летний юноша.

В результате артобстрела в селе Слобожанское Изюмского района Харьковской области снаряд попал в частный жилой дом. Под завалами погибли 4 человека: 2 женщины и 2 ребенка, 5-летней девочке удалось выжить.

В Ирпень Киевской области 10-летняя девочка получила сквозное осколочное ранение и находится в больнице в тяжелом состоянии.

"За военное вторжение РФ в Украину, беспредел российских боевиков, нарушение всех Женевских конвенций Украина платит непомерную цену – жизнь своих детей, будущее нашего народа. Настаиваю, страны НАТО, помогите прекратить российский терроризм – закройте небо над Украиной", - призвала Денисова.